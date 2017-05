MOMENTO DETERMINANTE SUI MERCATI

Come ormai sappiamo siamo in un momento determinante per i mercati finanziari da un punto di vista ciclico.

Nelle prossime sedute di borsa, per prossime intendo circa due settimane, si dovrebbe riuscire a capire se il ciclo Annuale in corso si svilupperà nella sua versione Fusion come pare che sia (versione ciclica da me scoperta e che si sta verificando per la prima volta sui mercati finanziari, oppure nella più frequente versione di ciclo Annuale standard.

Dunque ancora pochi giorni di pazienza per riuscire ad individuare, con buone probabilità di successo, se i mercati continueranno a salire oppure scenderanno con decisione nel medio-lungo termine.

Ma rivediamo i presupposti di queste possibili differenze di andamento dei prezzi.

Nel caso di ciclo Annuale Fusion ci troveremmo ancora in una fase di deciso rialzo come visibile dall’ indicatore di ciclo.

Ciò perché i prezzi sarebbero sul terzo ciclo Intermestrale, ciclo che porterebbe al massimo, probabilmente relativo, del ciclo Annuale Fusion.

In questo caso tale massimo dovrebbe avvenire sul massimo del prossimo ciclo Mensile.

Nel caso di ciclo Annuale invece, i prezzi dovrebbero essere a ridosso del massimo, quantomeno l’indicatore di ciclo evidenzierebbe una fase di massimo ormai raggiunta dai prezzi.

E secondo la previsione di questo ciclo dovremmo essere nella situazione rappresentata nel grafico, ossia sull’ orlo del rintracciamento del ciclo annuale.

Per quanto mi riguarda, in relazione ai metodi previsionali che utilizzo, nonostante sia molto tempo che prospetto i due scenari, è altrettanto tempo che delineo come più probabile percentualmente lo scenario del ciclo Annuale Fusion.

Questa maggiore probabilità è data da diversi fattori, ma osservando i due Battleplan, i più attenti, potranno rilevare uno dei motivi, tra l’altro uno dei più importati secondo l’analisi ciclica.

Guardate quindi le due figure dei Battleplan e ragionate sulla cosa, se ve la sentite scrivetemi possibilmente senza tentare a casaccio.

