Winter Blues, intervista al modello e attore Andrés Velencoso

Andrés Velencoso, lei è uno degli attori principali di Edha, la prima serie tv argentina su Netflix prodotta e diretta da Daniel Burman. È la storia di una stilista e madre single, Edha, che incontra Teo, un modello misterioso…

“È stata la prima volta che ho interpretato il ruolo di protagonista in una produzione di Summer Camp (2015) e Fin (2012) e in alcuni show televisivi”.

La serie è girata a Buenos Aires. Che ricordo ha della città?

“È stato facile lavorare nelle zone residenziali quartiere di Lugano alla periferia della capitale. Avevamo molta security. È stato la serie ancora più vera”.

Emma Stone, Julia Roberts, Jim Carey, sono i grandi attori che hanno scelto di recitare in una serie tv. Con quale star di Hollywood le piacerebbe lavorare?

“Più che con un attore vorrei focalizzarmi su progetti interessanti come quello di Netflix. Mi piacerebbe senza dubbio lavorare con Jim Carey, Emma Stone nella serie Maniac è incredibile e Julia Roberts… Chi può dimenticare Pretty Woman?”

Al ruolo di regista ci ha mai pensato?

“Se dovessi fare qualcosa dietro la macchina da presa sarebbe sicuramente la fotografia, da sempre una mia grande passione”.

Chi sono i suoi fotografi preferiti?

“I nuovi talenti come Ethan James Green e Daniel Jackson. Ma anche i grandi maestri come Peter Lindbergh, con cui ho girato la campagna P/E 2017 di Salvatore Ferragamo a Taormina, Bruce Weber e Inez & Vinoodh che mi hanno lanciato come modello”.

Il momento più speciale della sua carriera da modello?

“Quando arrivai a New York, a 22 anni. Fu la prima volta che provai un’ostrica, la prima volta che assaggiai del sushi. Ci sono state tante prime volte a New York…”.

Negli anni ha incontrato grandi personalità. Chi l’ha colpita di più?

“Conoscere Giorgio Armani e vedere la determinazione e la passione con cui lavora è stato di grande ispirazione”.

Tra i suoi film preferiti ci sono…

“In Wolf of Wall Street Leonardo DiCaprio è geniale. E poi La vita è bella di Benigni e Cinema Paradiso di Federico Fellini. Mi piace riguardare i grandi classici di tanto in tanto”.