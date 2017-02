Modello amore-panico BNP Paribas: per capire quando scegliere “i sell”

Euforia a Wall Street, ormai i principali indici azionari segnano record con cadenza quotidiana, estendendo la fase di rally partita con la vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa. A parte qualche sbandamento, sui mercati sembra prevalere la propensione al rischio. Ma quanto ancora potrà durare questo ottimismo? E quali sono gli strumenti per capire se gli listini americani siano già in una fase di ipercomprato? Un avvertimento arriva dalla relazione “amore-panico” misurata dagli analisti di BNP Paribas, presentata con un grafico ad hoc.

Quando a prevalere è l’amore degli investitori per l’azionario, il contesto non è promettente, in quanto la storia insegna che è probabile che nei sei mesi successivi si assista a un calo del 12%. E il problema è che lo stesso indice di BNP Paribas ha testato proprio la scorsa settimana il valore più alto dello status di amore in due anni.

Così BNP Paribas: