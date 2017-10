Moda e lusso: i marchi che piacciono agli italiani

Giorgio Armani è il marchio del settore moda e lusso più “amato” dagli italiani secondo la classifica aggiornata del Reputation Institute

Giorgio Armani piace agli italiani. Il marchio, non il fondatore della casa di moda che, sicuramente, gode di grande stima e ammirazione nel Belpaese e in tutto il mondo. La classifica delle aziende del settore lusso con la migliore reputazione in Italia, realizzata dal Reputation Institute, premia il brand della moda con un punteggio di 80,5, corrispondente a una valutazione di “eccellente”.

“Giorgio Armani non è solo un campione italiano di eccellenza nella moda ma anche, assieme ad altre aziende come Ferrero, Pirelli e Barilla, un ambasciatore della nostra reputazione all’estero, tra le 100 aziende più reputate al mondo” ha commentato Fabio Ventoruzzo, director di Reputation Institute.

Due marchi stranieri, la svizzera Rolex – prima nella classifica globale – produttrice di orologi di lusso e l’americana Ralph Lauren si collocano sul podio con un punteggio, rispettivamente di 80 e 77,8.

Gli italiani apprezzano gli italiani

Il resto della top ten dei marchi più amati dagli italiani vede una presenza forte di marchi nostrani (in alcuni casi posseduti, però, da gruppi stranieri). Sono Valentino, ai piedi del podio, Bulgari, Gucci, Prada e Tod’s

“Contrariamente ad altri settori dove le classifiche sono guidate da aziende straniere, nel lusso gli italiani dimostrano di apprezzare soprattutto le aziende del nostro Paese. Un legame fortemente aspirazionale che contraddistingue una specificità apprezzata e riconosciuta non solo per la qualità dei prodotti ma anche per la capacità di valorizzare e innovare tradizione e valori dell’italianità, aspetti ritenuti fondamentali dagli italiani nel giudicare il settore luxury”, conclude Ventoruzzo.

La top ten