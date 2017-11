Moda, Boggi sale in sella alla moto Gran Milano del gruppo SWM

Le italiane Boggi Milano e SWM hanno siglato l’accordo di partnership per una “Special Edition” della moto “Gran Milano”, celebrando così L’eccellenza del Made in Italy nel campo delle moto e dell’abbigliamento di classe. Condivisione di valori come libertà, emozione, sport, sfida, tradizione e appartenenza al territorio sono i temi su cui Boggi Milano e SWM si sono incontrati.

SWM Motorcycles è una casa motociclistica con stabilimento di produzione a Biandronno (VA), appena saputo che la casa varesina aveva in produzione un bellissimo esemplare di moto dedicata a Milano è scattato subito il binomio, avendo Boggi Milano sue origini proprio nel capoluogo meneghino.

Prodotta nel colore blu Boggi la “Special Edition” avrà personalizzazioni grigie come il ricamo sulla sella e lo stemma Boggi Milano sul serbatoio ed il doppio sellino di serie (monoposto in chiave sportiva o biposto in versione confort).

“Il nostro cliente è un uomo che apprezza l’elevata qualità del prodotto Boggi Milano e della sua peculiarità legata all’ottimo rapporto qualità/prezzo; questo rapporto si identifica anche nella moto Gran Milano: un eccellente prodotto, bello e performante, con un prezzo democratico”, dichiara Lucio Gallo Marketing Manager di Boggi Milano.

“SWM Motorcycles è una nuova azienda, ma vanta un know how da grande industria motociclistica, basato su un affiatato team di tecnici che permette di seguire nella propria sede varesina ogni aspetto della realizzazione della moto. Motore, ciclistica, elettronica e stile tutto studiato internamente secondo i concetti del Made in Italy.

I modelli SWM sono concepiti per rivolgersi ad un pubblico internazionale cha ama emozionarsi e distinguersi. Questo è il denominatore comune che ci lega a Boggi”, dichiara Ennio Marchesin Marketing e Communication Manager di SWM Motorcycles.

La moto è stata presentata ufficialmente il 6 novembre con un evento riservato alla stampa e ai clienti Boggi Privilege presso il flagship store Boggi Milano di Piazza San Babila. Successivamente sarà possibile ammirarla dal 7 al 12 Novembre alla 75° Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo (EICMA) da SWM Motorcycles al padiglione della Rho Fiera Milano (Stand E64).

Il modello sarà protagonista di un tour nelle principali vetrine dei negozi Boggi Milano e di iniziative speciali riservate esclusivamente ai possessori della moto, che darà il privilegio di entrare di diritto nella fascia top del Boggi Privilege Program.