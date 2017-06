Mistero su incontro Casaleggio-Salvini e alleanze anti-inciucio

E’ giallo su un incontro tra Matteo Salvini e Davide Casaleggio. A riportare l’incontro avvenuto una decina di giorni fa tra il leader della Lega Nord e quello dei Cinquestelle è il quotidiano la Repubblica, che parla di un faccia a faccia segreto voluto da Salvini in vista di un eventuale fronte anti-inciucio, nell’ipotesi che dopo il voto si formi una maggioranza Pd-Forza Italia.

Incontro che è stato prontamente smentito.

“Davide Casaleggio – si legge in una nota del Movimento Cinque Stelle– non ha mai incontrato Matteo Salvini. Ribadiamo che il MoVimento 5 Stelle non fa e non farà alleanze, né con la Lega né con nessun altro”.

Lo stesso concetto era stato ribadito ieri da Beppe Grillo sul blog che, pur ribadendo l’astensione sulla legge per lo ius soli in discussione al Senato, ha ripetuto che tra le regole del M5s c’è il no alle alleanze, di qualsiasi forma e con qualsiasi altro soggetto politico.

Analoga smentita giunge anche dalla Lega che definisce la ricostruzione giornalistica “l’ennesima fantasia” non escludendo però “che in futuro i due possano vedersi”.