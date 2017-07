Mirabaud entra nel private equity

Mirabaud Asset Management, potenzia la gamma di soluzioni offerte al mercato con l’avvio dell’attività nel settore del Private equity. La gestione di queste nuove strategie di Mirabaud AM fa capo a Renaud Dutreil (nella foto), ex ministro delle Pmi del governo francese (2002-2007) ed ex presidente di Lvmh North America. Verrà affianca­to da Luc-Alban Chermette. Attualmente è in fase di lancio un primo innovativo prodotto dedicato alle cosiddette Epv (Entreprises du patrimoine vivant), con un primo closing fissato a 50 milioni di euro. In linea con la filosofia del Gruppo Mirabaud anche questo nuovo fondo adotta un approccio tematico, focalizzandosi sulle Epv del settore del lusso e del life style. La prima operazione, per un ammontare di 50 milioni di euro, è stata perfezionata a fine giugno con la partecipazione di investitori privati e istituzionali di elevato standing. Il secondo e ultimo closing è in programma per la fine dell’anno, per un importo totale previsto di 150 milioni di euro.

Il prodotto permetterà a Pmi a conduzione familiare, attive da almeno 50 anni in Francia, ma anche in Svizzera, in Italia e in altri paesi europei, di ottenere risorse significative da dedicare al loro sviluppo internazionale, sia sotto forma di investimento che di con­sulenza strategica, giuridica e commerciale per favorire la crescita economica.