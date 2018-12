Ministro Tria affranto: rispunta ipotesi dimissioni

Si ritorna a parlare di possibili dimissioni del ministro dell’economia Giovanni Tria. Ad avanzarle questa volta è Il Corriere della Sera secondo cui il titolare del dicastero di via XX Settembre potrebbe lasciare l’incarico durante la pausa di fine anno, quando la legge di Bilancio sarà stata approvata in Parlamento.

Non si tratta di una decisione già presa – sottolineano varie persone che lo conoscono – quindi Tria potrebbe restare al suo posto come del resto è già successo dopo vari incidenti politici del passato. Una figura dell’ amministrazione precisa che il ministro certo non lascia, «per adesso». Ma chi ha parlato con lui racconta di averlo trovato stanco sul piano fisico e mentale ma soprattutto «stufo» di subire dal governo quelli che considera colpi alla sua credibilità.