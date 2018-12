Migranti e debito, la controversa proposta di Soros per l’Europa

Insoddisfatto dell’attuale politica dell’UE per i rifugiati perché si basa ancora sulle quote, Georg Soros, imprenditore e attivista ungherese naturalizzato statunitense, propone ai capi di Stato e di governo dell’UE una ricetta sul debito.

Se da una parte considera importante investire nell’arrivo dei migranti che, a suo dire, aiuterebbe a mantenere l’afflusso di rifugiati a un livello che l’Europa può assorbire”, il filantropo ungherese, acerrimo nemico del premier Viktor Orban, è consapevole che i costi del suo piano di scambio etnico non sono finanziariamente fattibili. Oltre ai già enormi costi causati dai migranti già presenti in Europa, un numero così elevato di nuovi arrivati aggiungerebbe miliardi all’anno, circa 30 miliardi di euro all’anno. Soros punta così sul finanziamento dei migranti e anche dei paesi extraeuropei che ricevono principalmente migranti (e che egli stesso sostiene) e chiede l’introduzione di una nuova tassa per la crisi dei rifugiati negli Stati membri, tra cui una tassa sulle transazioni finanziarie, un aumento dell’IVA e la creazione di fondi per i rifugiati.

Soros sa, tuttavia, che tali misure non sarebbero accettate nei paesi dell’UE, per cui propone una soluzione diversa, che non richiede un voto nei paesi sovrani e che riguarda il debito. Pe ril magnate ottantenne il nuovo debito dell’UE dovrebbe essere contratto approfittando del suo status di credito in posizione AAA in gran parte inutilizzato ed emettendo obbligazioni a lungo termine, che darebbero impulso all’economia europea. I fondi potrebbero provenire dal MES, il meccanismo europeo di stabilità e dal BoPA (Balance of Payments Assistance Facility), istituzione comunitaria di sostegno alla bilancia dei pagamenti. Soros calcola che entrambi gli istituti hanno una capacità di credito di 60 miliardi, che dovrebbe aumentare quando Portogallo, Irlanda e Grecia rimborseranno annualmente i prestiti ricevuti durante la crisi dell’euro. In tal modo i vecchi debiti dovrebbero essere utilizzati per finanziare i nuovi debiti in modo tale da non gravare ufficialmente sul bilancio di nessuno degli Stati membri dell’UE.