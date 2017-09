In occasione dell’appuntamento di Torino di ConsulenTia 2017, Wall Street Italia ha intervistato Donato Savatteri di T. Rowe Price con il quale sono state esaminati i riflessi della direttiva Mifid 2 sulle società di gestione. Con il manager di T. Rowe Price sono stati presi in considerazione le tendenze attese per i prossimi mesi sui mercati finanziari.