M&G Investments incrementa la gamma di fondi sui mercati emergenti

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Fund sarà gestito dallo stesso team che gestisce l’M&G Emerging Markets Bond Fund. L’approccio seguito dal gestore Claudia Calich e dal vicegestore Charles de Quinsonas unirà l’analisi fondamentale del credito a scelte macroeconomiche incentrate su forti convinzioni, per costruire un portafoglio fondato sulle “migliori idee” provenienti dall’universo di investimento del fondo. L’obiettivo del fondo è di generare un rendimento totale maggiore rispetto a quello del mercato obbligazionario dei mercati emergenti in valuta forte su un periodo di tre anni. Almeno l’80% del portafoglio sarà investito in obbligazioni governative e quasi-governative dei mercati emergenti denominate in valuta forte.

M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund mirerà a fornire un reddito (4-6% p.a.) e una crescita del capitale sul lungo periodo investendo in azioni e obbligazioni societarie dei mercati emergenti. Michael Bourke, membro del team Emerging Market Equities di M&G, sarà il gestore del fondo e Charles de Quinsonas, del team Retail Fixed Interest di M&G, il vicegestore. Le obbligazioni societarie e le azioni dei mercati emergenti sono classi di attività complementari che, combinati all’interno di uno stesso portafoglio, offrono il vantaggio della diversificazione, nonché una ampia possibilità di combinare in modo ottimale gli asset capaci di generare reddito in un particolare momento.

I gestori del fondo seguiranno un approccio bottom-up; le azioni detenute dal fondo saranno tutte di aziende che pagano dividendi, con un’attenzione particolare sul rendimento totale potenziale di lungo periodo. Le obbligazioni societarie saranno selezionate attraverso l’analisi dei fondamentali, valutando i rischi finanziari e di business delle società e integrando valutazioni sul rischio sovrano.