Merkel, Bundestag accusa: “Ha deciso da sola l’apertura frontiere”

BERLINO (WSI) –La Germania si prepara al voto di domenica 24 settembre per rinnovare il Bundestag e se la vittoria di Angela Merkel sembra quasi scontata, gli ultimi sondaggi rivelano che tra gli eletti ci saranno anche i liberali di FDP e l’estrema destra di AFD. Due partiti che hanno annunciato che una volta entrati nel Parlamento federale tedesco daranno del filo da torcere alla Merkel con l’avvio di una commissione di inchiesta contro l’apertura delle frontiere voluta dalla cancelliera.

Era il settembre del 2015 quando Angela Merkel decise di aprire le frontiere della Germania ai richiedenti asilo ma ora un’analisi dei Servizi Scientifici interni al Bundestag mette in dubbio i fondamenti giuridici di questa politica. Da ciò la considerazione che i profughi proventi dall’Austria avrebbero dovuto essere respinti.

Gli avvocati che fanno parte dei Servizi Scientifici del Bundestag hanno fatto riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale tedesca riguardante l’immigrazione, sentenza in cui si dice che è il legislatore che deve decidere la percentuale di non tedeschi da rapportare al totale della popolazione. Ma nei fatti il 4 settembre 2015 la cancelliera Angela Merkel decidendo di aprire le frontiere di fatto si è consultata solo con i ministri singoli e il parlamento non ha mai votato su ciò e finora il governo non ha spiegato la base giuridica su cui ha preso tale decisione.

La sinistra tenta di far luce e tramite il deputato Sevim Dagdelen osserva che il cancelliere avrebbe dovuto fare un’osservazione per il rispetto del Bundestag.

“Era giusto sì aiutare le persone ma purtroppo nel processo decisionale il Bundestag o i paesi vicini non sono stati presi in considerazione”.

Un’indagine esplosiva quella del Bundestag che si rivela a vantaggio dell’FDP e dell’ADF che hanno annunciato, nel caso di un ingresso nel parlamento, dell’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla politica di apertura delle frontiere della Merkel.