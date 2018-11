Merian GI si rafforza in Italia: “Nel 2019 nuove sfide per gli investitori”

Merian Global Investors annuncia l’ingresso di Michele Colavito (nella foto) con la carica di sales manager in Italia. Riporterà al country head Cristiano Busnardo e sarà basato a Milano negli uffici di Piazza Castello, dove la branch italiana, partita nell’estate del 2017, si è trasferita di recente.

Il nuovo manager avrà la responsabilità di accrescere la presenza della società sul mercato italiano, a partire dalla diversificazione della rete di distribuzione, con l’espansione dal segmento wholesale a quello retail. Inoltre, Michele sarà di supporto per gli attuali clienti di Merian Global Investors e illustrerà loro l’ampia gamma di fondi offerti dalla società.

Colavito vanta più di 13 anni di esperienza nell’industria della gestione degli investimenti e arriva in Merian Global Investors da Allfunds Bank, dove, da settembre 2014, era responsabile delle attività di distribuzione del business in Italia, servendo un ampio range di clienti, come società di assicurazione, banche, SIM e SGR. In precedenza, Michele è stato in Société Générale Securities Service per sei anni in qualità di Sales Manager e prima ancora di Assistant Product Manager. Michele ha iniziato la sua carriera come Economic Research Analyst presso Pioneer SGR nel 2005. Ha una laurea magistrale in Economia e Finanza, conseguita presso l’Università di Napoli Federico II.

“Merian Global Investors è ora riconosciuta come un player significativo nel mercato italiano dell’asset management – spiega Colavito – e sono entusiasta di entrare a far parte di un’organizzazione così ambiziosa in una fase importante del suo viaggio in Italia. Grazie al ritorno della volatilità sui mercati, il 2019 dovrebbe presentare nuove sfide per gli investitori. Armata di una gamma di soluzioni di investimento flessibili e innovative, sono sicuro che Merian Global Investors aiuterà gli investitori a navigare questi territori di investimento in evoluzione”.