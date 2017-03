Mercati e Trump, Fugnoli: “due indizi fanno una prova”

Il primo indizio citato da Fugnoli è relativo al tweet di Donald Trump in cui il commander-in-chief dimostra di dare “parecchia importanza a disavanzo e debito e che, se potesse, gli piacerebbe essere ricordato come il presidente che li ha ridotti entrambi drasticamente. Ma la vita è quella che è, dice Trump tra le righe, e a me sono toccate delle carte mediocri”.

Fugnoli osserva che l’economia americana cresce ma che Trump ha ricevuto in eredità un disavanzo e un debito elevati, che peraltro sono stati “programmati da chi è venuto prima” del leader dei Repubblicani “per salire velocemente nei prossimi anni”. “Oltre a quello che eredito ci metterò poi del mio spendendo un trilione in infrastrutture e tagliando le imposte su tutta la linea. E comunque state tranquilli, vedrete che disavanzo e debito non esploderanno e tutto rimarrà sotto controllo”, sembra dire Trump secondo la decifrazione dello strategist, la cui nota settimanale di mercati è tra le più seguite a Piazza Affari.