Mercati preoccupati per Cina e Grecia, petrolio sale

Mentre Donald Trump prosegue il suo viaggio diplomatico all’estero con la sua tappa a Roma dal pontefice Francesco, uno dei suoi più aspri critici, i mercati finanziari sono stati accolti da una notizia allarmante. Moody’s ha tagliato il rating sul credito della Cina per la prima volta in 28 anni. Secondo l’agenzia americana la robustezza finanziaria della seconda economia al mondo sta venendo meno. L’attenzione è anche concentrata sul fronte banche centrali. Oggi è il giorno dei verbali della Fed dopo che la Bce ha pubblicato il suo rapporto Financial Stability Review che evidenzia diversi fattori di rischio. All’ora di pranzo Draghi ha preso la parola a Madrid. In Usa Wall Street tenta di allungare la striscia positiva a cinque sedute, la più lunga in tre mesi.

In Europa nel frattempo il dossier greco continua a scottare. La Grecia è tornata a casa dall’Eurogruppo a mani vuote, ma secondo le ultime indiscrezioni stampa la Germania e l’FMI sarebbero vicine a un accordo per continuare ad aiutare il paese. Il Fondo Monetario Internazionale si impegnerà a partecipare al piano solo se viene dimostrata la sostenibilità del debito pubblico greco. Senza i finanziamenti esterni della troika dei creditori, a luglio Atene non avrà i soldi per ripagare i debiti in scadenza. Tra gli altri mercati il petrolio continua a correre. A prima vista i tagli alla produzione di barili di petrolio decisi dall’Opec non stanno dando i risultati sperati. Ma l’accordo dei maggiori paesi esportatori della materia prima per una riduzione dell’offerta, che verrà con tutta probabilità esteso di nove mesi domani a Vienna, ha avuto l’effetto di generare ricavi più elevati in petrodollari nelle finanze delle maggiori nazioni produttrici.

