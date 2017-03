Mercati: tensione sui bond, sterlina all’esame Brexit

Con il miglioramento dei dati macro e le prospettive al rialzo dell’inflazione in Eurozona, improvvisamente il tapering, ossia la riduzione del Quantitative Easing, e la successiva stretta monetaria che a quel punto non si potrà più rimandare sono diventate questioni problematiche per la Bce. Questo lancia un campanello d’allarme per i Bond e i mercati finanziari in generale. Se l’idea di un imminente tapering dovesse prendere piede sui mercati, il risultato sarebbe un balzo dei rendimenti dei titoli a reddito fisso, a spese dei prezzi.

Sul fronte azionario il calo del petrolio sta mettendo in difficoltà i petroliferi mentre i titoli delle risorse di base e dei minerari sono tra i più richiesti a Londra. Alcuni gruppi del comparto di costruzioni immobiliari sono sostenuti dalle voci di consolidamento. La britannica Bovis ha respinto l’Opa della concorrente Galliford Try, ma le trattative per un’eventuale fusione sono ancora in corso. I gestori di M&G giudicano ancora sottovalutate le banche europee, se si guarda ai prezzi a lungo termine. Intanto torna a infiammarsi il risiko nel settore auto, con El Mundo che ha scritto di un possibile avvicinamento tra FCA e Renault-Nissan.

Sul valutario occhi puntati sulla sterlina, in rafforzamento sul dollaro Usa, dopo le ultime novità sulla Brexit: il governo britannico potrebbe fare già domani ufficialmente ricorso all’articolo 50 per iniziare il processo di due anni di uscita di Londra dal blocco europeo. Secondo gli analisti di JP Morgan l’avvio formale delle trattative sugli accordi commerciali tra Ue e Regno Unito penalizzeranno la divisa britannica sui mercati. Euro sempre favorito dalle dichiarazioni di Mario Draghi secondo cui sono molto improbabili nuovi interventi di accomodamento monetari, ma non riesce a superare una resistenza chiave di $1,0710.

