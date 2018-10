Mercati temono rialzo tassi, la Borsa in Cina si sgretola: -3%

Il balzo dei rendimenti obbligazionari Usa e il rafforzamento del dollaro piegano le Borse asiatiche e in particolare quella cinese che ha ceduto quasi tre punti percentuali. L’indice MSCI della regione arretra dello 0,7%. I future sui principali indici di Borsa in America indicano che l’avvio sarà fiacco anche a Wall Street . La Cina paga anche le dichiarazioni del suo premier, secondo il quale l’economia deve fare i conti con pressioni al ribasso sempre più insistenti.

Nel frattempo l’ha avvisato delle conseguenze estremamente negative di una guerra commerciale a tutto campo tra Cina e Stati Uniti, le prime due potenze economiche al mondo. In apertura di giornata le contrattazioni sono contrastate in Europa dove il morale non è alle stelle. Sul Forex il contesto di avversione al rischio in Asia ha aiutato lo yen e altri beni rifugio.