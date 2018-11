Mercati, sterlina in rimonta dopo stesura bozza su Brexit

Notizie arrivano dai due fronti di rischio e principali catalizzatori di Borsa nelle ultimissime sedute in Europa: i rappresentanti dei negoziati sulla Brexit per il Regno Unito hanno raggiunto un accordo su una bozza concordata a Bruxelles e in Italia è passata la linea dura contro l’UE sui conti pubblici, sebbene il governo italiano abbia annunciato un piano di dismissioni e privatizzazioni per garantire una robusta crescita dell’economia.

I mercati apprezzano l’attenuarsi dell’incertezza e sul mercato valutario la sterlina guadagna terreno sul dollaro. La valuta britannica scambia in progresso dell’1,4% a quota 1,3036 dollari, mentre rispetto all’euro sfiora i massimi di sette mesi a €1,1542. Il testo sulla Brexit, che verrà dibattuto oggi in una riunione straordinaria di governo convocata dalla premier Theresa May, viene definito dai media come un documento ancora allo stadio “preliminare”.