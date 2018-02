Mercati scossi dopo l’attacco di panico di venerdì

I mercati azionari, che vengono dalla peggiore settimana in due anni di tempo, pagano le preoccupazioni degli investitori che calibrano le loro posizioni in vista di una politica monetaria più aggressiva da parte delle banche centrali e in particolare della Fed, che potrebbe imporre quattro rialzi dei tassi quest’anno. Oggi Jerome Powell sale ufficialmente al comando della banca centrale americana.

Un altro fattore che genera dubbi sulla capacità delle Borse di resistere e confermare la fase positiva riguarda l’alert mandato dai mercati obbligazionari. I rendimenti decennali del Tesoro Usa hanno raggiunto la soglia del 3%, che secondo i guru dei Bond Jeff Gundlach e Bill Gross aprirà una fase negativa nel reddito fisso che avrà un impatto anche sui mercati azionari, scatenando un possibile sell off.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.