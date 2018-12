Mercati scossi da arresto numero due Huawei: caso diplomatico mondiale

L’arresto in Canada della dirigente di spicco di Huawei Meng Whanzou, ordinato dagli Usa, ha innervosito i trader, perché ora mercati temono un riaccendersi delle tensioni tra Cina e Stati Uniti. La global chief financial officer del gruppo di apparecchiature per smartphone e figlia del suo fondatore è stata fermata sabato scorso e ora rischia l’estradizione in America.

L’indagine riguarda una presunta violazione delle sanzioni contro l’Iran americane e rischia di intensificare la guerra commerciale e valutaria in corso tra le due prime potenze al mondo, proprio in un momento in cui i due leader Trump e Xi si erano riavvicinati.

L’impatto sui mercati azionari è prevedibilmente negativo. In un contesto di avversione al rischio generalizzata, l’indice britannico FTSE 100 ha perso più di 80 punti all’avvio degli scambi, per un calo dell’1,2%: la Borsa di Londra è scesa così su livelli che non testava da due anni. L’indice delle blue chip inglese scambia infatti in area 6.840 punti, il valore minimo dal 2016. Male anche le altre piazze principali europee.