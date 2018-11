Mercati ritrovano ottimismo su Italia e Brexit, banche si riscattano

Il ritrovato ottimismo su due nodi cruciali in Europa come Italia e Brexit aiuta i listini azionari nell’ultima seduta settimanale. Il vice premier Luigi Di Maio ha aperto al dialogo con le autorità europee, dicendo che il governo giallo verde farà il possibile per trovare un punto d’incontro sui piani espansivi di bilancio del governo. Le autorità britanniche e quelle europee hanno stretto un’intesa su una bozza del testo che definisce a grandi linee come saranno i futuri rapporti tra le due aree dopo la Brexit. L’elemento importante è che Londra e Bruxelles hanno trovato u accordo su come sostituire in futuro la rete di protezione irlandese (il cosiddetto ‘backstop’ al confine tra le due Irlande), con un’area di libero scambio regole rigide ma anche cooperazione doganale.

Il problema è che al vertice Ue di domenica, i 27 leader europei sono chiamati a ratificare un accordo che non convince tutti: la Spagna si dice pronta a opporsi per via del nodo Gibilterra. Sui mercati azionari le parole di Di Maio sulle trattative in merito alla legge di bilancio, dopo che la Commissione Europea ha bocciato la manovra e minacciato di avviare una procedura di infrazione, fanno bene al settore bancario, particolarmente tartassato proprio per via dell’allargamento dello Spread di rendimento tra Italia e Germania (oggi in calo). L’indice settoriale è tra i più positivi venerdì con un rialzo di quasi l’1%. Banco BPM, Unicredit e Intesa Sanpaolo scambiano in progresso di più di due punti percentuali in mattinata.