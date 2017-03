Mercati: rally Fed continua, banche brindano in anticipo a Yellen

L’euforia sull’azionario delle ore precedenti ha fatto indubbiamente bene a Piazza Affari, che ha chiuso con un rialzo superiore a +2%. Protagoniste soprattutto le banche, che hanno beneficiato anche dell’effetto traino di Wall Street, dove il Dow Jones ha testato un nuovo record volando oltre quota 21.000 punti. Nelle contrattazioni asiatiche l’euforia è continuata con i titoli bancari sempre protagonisti. L’apprezzamento del dollaro e il diametrale deprezzamento dello yen ha fatto bene all’Piazza Affari della borsa di Tokyo, che ha chiuso con un rialzo +0,88%. Tra i titoli buy su Toshiba, +2,7%, sulla scia delle indiscrezioni secondo cui la taiwanese Foxconn sarebbe pronta a presentare un’offerta le la sua divisione di chip, dopo aver acquistato, l’anno scorso, la società elettronica Sharp.

In generale, sono le scommesse su un imminente rialzo dei tassi da parte della Fed a spronare gli acquisti sul dollaro nel mercato del forex e sui titoli bancari nell’azionario. Le banche diventano un settore più appetibile – in particolare quelle americane – in quanto un aumento dei tassi va a beneficio della loro redditività, zavorrata dal contesto dei tassi bassi, a zero, o negativi, che hanno caratterizzato i sistemi finanziari degli ultimi anni. Un rialzo dei tassi in Eurozona da parte della Bce non è in agenda, almeno nell’anno in corso, ma il boom dell’inflazione in diversi paesi dell’area manda un segnale di alert a Mario Draghi e di per sé scatena anche in quest’area un rialzo dei rendimenti dei bond.

A Piazza Affari le banche rimangono osservate speciali anche per il problema dei crediti dei deteriorati e per la loro gestione, anche se dichiarazioni confortanti sono arrivate su UniCredit, con l’AD Jean-Pierre Mustier che prevede un futuro molto luminoso per la banca. Incerto invece il futuro di

MPS, il cui titolo dice addio il listino Ftse Mib.

Intesa SanPaolo continua a essere premiata per il suo dietrofront su-Generali, mentre riguardo al colosso assicurativo triestino le ultime novità riguardano la gestione assicurativa del piano sanitario per i dipendenti dei gruppi FCA e CNH Industrial che il Leone di Trieste di è aggiudicato.

