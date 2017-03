Mercati: petrolio si riscatta, sterlina schizza al rialzo

Riscatto del petrolio e incredibile balzo in avanti della sterlina britannica: sono queste le due performance più rilevanti in una giornata, caratterizzata dalle tensioni per l’esito delle elezioni in Olanda, che potrebbero creare un pericoloso precedente in Europa consegnando la vittoria in mano a una forza populista anti europeista e isolazionista, e dalla grande attesa per la decisione della banca centrale americana sui tassi di interesse, da dicembre fermi allo 0,5-0,75%.

Ieri i mercati azionari Usa, appesantiti dal ribasso del petrolio, hanno chiuso la seduta in calo aspettando la decisione della Federal Reserve di alzare i tassi. Si tratterà della prima volta dal 2006 in cui la banca centrale americana impone due strette monetarie nel giro di appena tre mesi. Il listino delle blue chip Dow Jones ha perso lo 0,21%, l’indice allargato S&P 500 lo 0,34% e il paniere composito dei tecnologici Nasdaq lo 0,32%.

Sui mercati valutari, la sterlina fa parlare di sè con un balzo incredibile in avvio di mattinata dopo i forti cali di ieri (vedi grafico sotto): toccati i massimi intraday in area $1,2257. Forse dietro agli sbalzi ci sono le stesse “mani pesanti” che anche oggi hanno voluto approfittare della scarsa liquidità nei mercati finanziari europei dopo una seduta interlocutoria in Asia. La Borsa di Tokyo ha perso lo 0,16% con il Nikkei-225 a 19.577,38 punti. A Piazza Affari, tiene ancora banco il caso della banca travagliata MPS, dopo le indiscrezioni stampa secondo cui il Tesoro potrebbe fornire aiuti per una somma inferiore ai 6,6 miliardi di euro previsti, più vicina ai 5-6 miliardi.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.