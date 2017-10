Mercati, pioggia di vendite sui Bond in Cina e “rischio catapulta”

Il mercato obbligazionario della Cina è stato travolto da un’ondata di vendite con il rendimento del Bond di riferimento a 10 anni che è balzato ai massimi di più di tre anni. I mercati si aspettano che le misure del governo atte a ridurre i prestiti più rischiosi e scongiurare lo scoppio di una bolla creditizia porteranno a una stretta della liquidità, vanificando l’impatto delle massicce iniezioni di denaro della banca centrale. Dopo la riunione della Bce di giovedì scorso, questa settimana è la volta della Fed e del rapporto occupazionale Usa. Sul Forex il dollaro americano, rafforzatosi rispetto all’euro alla fine della settimana scorsa, attende di conoscere chi sarà il nuovo presidente della Federal Reserve dopo che il mandato di Janet Yellen giunge a scadenza a febbraio. Il capo della Casa Bianca Donald Trump dovrebbe sciogliere le riserve a giorni. In settimana l’attenzione degli operatori è rivolta anche alle nuove trimestrali, alla riunione della Fed di mercoledì.

In Italia dopo la promozione del rating da parte di S&P, la prima dopo 15 anni di tempo, il Tesoro mette all’asta Btp a 5 e 10 anni e Ccteu con scadenza 2025. Occhi anche alle banche, le più in difficoltà lo scorso venerdì, e in particolare MPS. Manca il decreto del Tesoro e gli ex obbligazionisti subordinati di Mps non possono ancora cedere i titoli in loro possesso per ottenere in cambio nuove obbligazioni garantite. La stessa banca, i cui titoli hanno ricominciato a trattare la settimana scorsa dopo uno stop forzato di 10 mesi, “non essendo ancora intervenuta l’emanazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo all’acquisto da parte dello stesso Ministero delle azioni oggetto di offerta, il periodo di adesione all’offerta non potrà prendere avvio in giornata”.

