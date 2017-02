Mercati, Milano osservata speciale. Scade oggi l’ultimatum all’Italia

Scade oggi l’ultimatum con cui l’Unione europea ha chiesto all’Italia una manovra correttiva sulla legge di bilancio per il 2017 da 3,4 miliardi di euro. Focus sullo spread, in un momento in cui, a seguito della decisione della Consulta sull’ Italicum, si temono anche elezioni anticipate per l’Italia. Bruxelles attende dunque una risposta dal governo Gentiloni, in merito a come intende tenere sotto controllo i conti pubblici.

Piazza Affari rimane osservata speciale anche per i problemi che affliggono il settore bancario anche se nelle ultime ore sono arrivate notizie rassicuranti su UniCredit. Dopo i timori delle ultime ore, legati allo spettro persino di un bail-in, la BCE ha dato finalmente la sua benedizione al piano dell’istituto di credito.

Occhio anche al forex, nuovamente sconvolto dalle dichiarazioni che sono arrivate dall’amministrazione di Donald Trump. Dito puntato contro la Germania, responsabile secondo il consigliere al Commercio Peter Navarro di trarre vantaggio da “un euro esageratamente sottovalutato”. La dichiarazione ha fatto subito schizzare verso l’alto le quotazioni dell’euro-dollaro, scatenando nuove tensioni e preoccupazioni sul rischio di una escalation della guerra valutaria. E’ chiaro che Trump voglia un dollaro debole, e le ripercussioni sull’euro e sulle esportazioni dell’Eurozona potrebbero essere molto pesanti.

Sui mercati asiatici, chiusura positiva per l’indice Nikkei della borsa di Tokyo.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.