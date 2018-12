Mercati, l’anno si chiude con un trimestre “terribile”

Finora il quarto trimestre dell’anno è stato “terribile” per i mercati finanziari. Sono le parole pronunciate da Craig Erlam della società inglese OANDA, un concetto condiviso da molti gestori e analisti di mercato. Molte Borse sono entrate in una fase ribassista o di correzione (-20% e -10% dai massimi, rispettivamente).

L’indice cinese dei titoli a maggiore capitalizzazione CSI 300 ha chiuso in calo per la sesta seduta di fila (vedi grafico). Dal 10 febbraio a oggi il computo è deprimente per gli indici delle Borse mondiali. Nello specifico, i valori persi sono i seguenti: Dow Jones -14,7%, S&P 500 -15,6%, NASDAQ -18,4%, FTSE 100 -9,6%, DAX -13,6%, CAC -14,1%, Hang Seng -5,4%, Shanghai -11,3%, NIKKEI -16,9%.

“Siamo passati da un ottimismo inattaccabile a un pessimismo diffuso in un periodo così breve che – come spesso accade in queste circostanze – non c’è abbastanza appetito per provare ad afferrare questo coltello che cade”, dice Erlam, intendendo dire che tra gli operatori dei mercati manca il coraggio per correre rischi eccessivi.

In ambito di guerra commerciale intanto, l’amministrazione Trump continua a mantenere un approccio aggressivo nei confronti della Cina e sicuramente non aiutano le prospettive di uno shutdown delle attività federali e di una Fed che esclude categoricamente l’ipotesi di allargare nuovamente il bilancio nel prossimo futuro.