Mercati temono impeachment Trump, scatta l’oro

L’azionario globale è in difficoltà da ieri con i mercati in Europa che pagano la delusione per alcune trimestrali. In Usa invece a fare paura sono i timori di un impeachment per Donald Trump. Il New York Times dà al 50% le possibilità che questo accada mentre un recente sondaggio della società Public Policy Polling rileva che il 48% degli americani lo vorrebbe. Sul fronte macro, dubbi sulla robustezza della ripresa economica in Usa, meno in Eurozona: il Pil è cresciuto dello 0,5% come previsto lo scorso trimestre con l’Italia come al solito fanalino di coda tra le maggiori potenze dell’area, sebbene il risultato abbia centrato le attese.

Tra gli altri mercati continua la corsa dell’oro, bene rifugio per eccellenza, che sale ai massimi di due settimane approfittando anche del ripiegamento del dollaro Usa (vedi grafico) aiutato non solo dai guai di Trump ma anche dalle persistenti tensioni geopolitiche sul programma nucleare della Corea del Nord dopo l’ultimo test missilistico a medio raggio e i dati macro più deboli del previsto pubblicati di recente negli Stati Uniti. Secondo il New York Times, a febbraio Trump avrebbe chiesto all’allora capo dell’FBI James Comey di abbandonare l’indagine sui rapporti tra il suo consigliere Michael Flynn e la Russia.

