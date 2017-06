Mercati, Italia di corsa grazie a Pil e Mps. Bitcoin senza freni

Azionario europeo incerto sulla direzione da prendere, mentre in Asia si mette in evidenza la Borsa diTokyo. In Cina arrivano notizie negative dal fronte macro con la prima contrazione dell’anno per il settore manifatturiero. Il Pil in Italia sorprende in positivo. A livello settoriale riflettori ancora puntati sulle banche, con le due venete in Italia che tra un mese rischiano il bail-in. L’ha scampata invece Mps. Da parte sua Banco Popular è schiacciata in fondo al paniere azionario di riferimento in Europa, con cali di anche il 7%, dopo che il numero uno del Single Resolution Board ha avvertito i funzionari europei che se la banca non trova un acquirente potrebbe essere chiusa.

Sugli altri mercati il prezzo del petrolio rimbalza dopo le pesanti perdite di ieri, sostenuto dal calo delle scorte di barili Usa, mentre continua intanto la corsa del Bitcoin che ha guadagnato circa il 60% nel solo mese di maggio. Il rally è stato favorito dalla crescente domanda in Asia e dai pareri favorevoli di alcuni asset manager di punta, tra cui Fidelity Investments e Hargreaves Lansdown, che hanno aggiunto la criptovaluta alle loro piattaforme digitali di investimento. Si tratta di un endorsement non da poco per la moneta virtuale, la quale ha superato ormai i 2.700 dollari di valore.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.