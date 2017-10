Mercati in scacco, alert della Cina: “momento Minsky”

La risorsa tradizionale di ritorni da investimenti potrebbe diventare più eccitante per gestori e investitori. La volatilità ai minimi di sempre e i rialzi relativamente contenuti su base giornaliera ma costanti e senza sosta hanno spinto le Borse sui massimi di sempre. L’andazzo potrebbe cambiare da oggi, giorno in cui si segnala il riscatto dell’indice Vix e in generale il ritorno dell’avversione al rischio.

Al momento sui mercati finanziari mondiali l’oro guadagna quasi mezzo punto percentuale sfiorando i 1.290 dollari l’oncia, mentre sul Forex al dollaro vengono preferite valute più sicure come franchi svizzeri e yen giapponesi. Wall Street ha aperto in moderato calo dopo che il Dow Jones ha chiuso su ennesimi record, portandosi sui livelli di ipercomprato più alti dell’ultimo secolo.

I trader sul mercato obbligazionario Usa hanno iniziato la giornata (a New York sono da poco trascorse le 7.30 di mattina) guardando a un contesto di tassi dei titoli di Stato in rialzo, e a un avvio negativo dei listini azionari. Lo stato d’animo è improvvisamente peggiorato sui mercati dopo che il presidente della banca centrale cinese ha evocato lo spettro di un “momento Minsky”, ossia a un collasso improvviso dei prezzi degli asset.

