Mercati in fase di sbornia. Ex Reagan: “Effetto Trump, totale follia”

La luna di miele tra Wall Street e Donald Trump sembra proseguire, con ripercussioni positive sugli altri indici azionari a livello globale. L’effetto Trump continua a spingere verso nuovi record i principali listini azionari Usa. Lo S&P 500, il Dow Jones e il Nasdaq hanno tutti testato nuovi record nella sessione di venerdì, con gli investitori in attesa dell’annuncio sulle tasse di Trump, che lui stesso ha definito “fenomenale”.

Ma diversi sono gli economisti che non credono affatto nella possibilità, di questo rally, di continuare. Tra gli ultimi avvertimenti, quello di David Stockman, ex direttore dell’ufficio OMB dell’amministrazione Reagan che, in un’intervista rilasciata alla Cnbc, ha chiaramente detto che i trader stanno vivendo in un “mondo fantastico” che non potrà durare, e che le politiche di Trump deraglieranno piuttosto i mercati nell’arco dei prossimi anni.

“Quanto sta accadendo al momento è una totale follia. Il mercato sta apparentemente scommettendo su un enorme stimolo (fiscale) di Trump. Ma se guardate un secondo al mondo reale, l’unica cosa che accadrà sarà un bagno di sangue fiscale”, sottolinea Stockman, riferendosi al dibattito sul tetto del debito-pubblico che prenderà il via il prossimo 15 marzo al Congresso. “Non ci saà alcun’azione sul fronte fiscale quest’anno”, complici anche i rischi politici che incombono sull’agenda del governo Trump. “Non ci sarà alcuna ripresa economica, né nessun balzo degli utili”.

In questo contesto, UBS consiglia agli investitori di rimanere long sull’oro, sottolineando che

