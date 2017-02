Mercati in attesa. Oggi altra giornata X per il debito italiano

Oggi è il giorno del verdetto Ue sull’Italia. Dalla Commissione europea arriverà il rapporto sul debito italiano con cui Bruxelles dovrebbe dare più tempo all’Italia per la manovra correttiva da 3,4 miliardi di euro, pari allo 0,2% del PIL.

“L’Italia si è impegnata a fare la correzione, confermo che si farà e questo toglierà ogni dubbio circa la coerenza dell’Italia con le regole”, ha detto nelle ultime ore il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan. La manovra, dunque, si farà, anche perchè l’Italia non ha scelta. In caso di mancata manovra, l’Ue sarebbe pronta ad avviare una procedura di infrazione già agli inizi di maggio.

Occhio dunque in giornata all’andamento dello spread Italia-Germania, ai tassi sui BTP e in generale ai tassi dei bond dell’Eurozona, che non solo accusano l’incertezza del futuro politico dell’Italia e la possibilità di elezioni anticipate, ma anche i timori legati a una possibile vittoria di Marine Le Pen nelle imminenti elezioni francesi.

Sul mercato del forex, il dollaro ritraccia dai forti guadagni delle ultime sessioni.

