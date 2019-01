Mercati ignorano segnali di allarme recessione

I rischi di recessione stanno aumentando e i mercati prendono nota. Detto questo, le indiscrezioni positive giunte dal fronte della guerra commerciale hanno la meglio e nelle sale operative sono i rialzisti a prevalere. Stando a quanto riportato dall’agenzia Dow Jones i negoziatori di Cina e Stati Uniti hanno appianato le differenze e anche se un’intesa definitiva è lontana, si apre uno spiraglio di pace.

Questo fa bene ai mercati in un momento di massima incertezza. Sono sempre più numerosi, difatti, gli economisti che vedono un periodo di contrazione dell’attività economica nel corso dell’anno. Tra questi l’economista di ING Carsten Brzeski che vede un rischio significativo che la Germania finisca in una fase di recessione, ossia di due trimestri consecutivi di decrescita del PIL.

I timori sono accentuati dall’inattesa flessione della produzione industriale riportata a inizio settimana. Lo stesso Brzeski, tuttavia, ricorda che l’economia tedesca – sebbene dipendente dall’export e dagli affari con la Cina – rimane robusta e anche una recessione tecnica non dovrebbe preoccupare. L’importante – e vale anche per le altre grandi economie del mondo come quella cinese e americana – è evitare una frenata troppo brusca.

“I dati di oggi hanno incrementato il rischio di una recessione tecnica in Germania nella seconda metà del 2018“. Da un altro punto di vista, “i consumi di privati e pubblici sono tuttora in grado di controbilanciare le forze della recessione”, la quale anche se si dovesse manifestare non dovrebbe intaccare più di tanto il mercato del lavoro.