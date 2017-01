Mercati, il market mover è l’ultimo report lavoro dell’era Obama. Cosa è cambiato

Azionario globale attendista, si attende la pubblicazione del dato che si confermerà market mover delle prossime giornate di contrattazioni. E’ il report occupazionale Usa relativo al mese di dicembre 2016, l’ultimo dell’era della presidenza di Barack Obama. Il prossimo 20 gennaio, Donald Trump prenderà ufficialmente il potere dopo aver vinto, lo scorso 8 novembre, le elezioni in Usa.

Certo come riporta il Guardian, le cose sono cambiate in modo notevole rispetto agli anni più bui della crisi finanziaria. Basti pensare che nel dicembre del 2008, dopo la vittoria di Barack Obama all’Election Day il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti era pari al 7,2%, a fronte del 4,7% circa atteso per il dato di oggi. La creazione di nuovi posti di lavoro si aggira attorno +170.000 unità, a fronte deei 705.000 posti di lavoro che vennero persi nel dicembre del 2008.

Il Dow Jones, in queste prime sessioni del 2017, flirta con la soglia dei 20.000 punti, mentre nel gennaio del 2009, e nel giorno dell’inaugurazione del primo mandato di Obama, oscillava attorno a 7.949 punti.

Nel terzo trimestre del 2016, guardando al fronte economico, il Pil Usa segnava un rialzo del 3,5%, a fronte del calo -0,3% riportato nel terzo trimestre del 2008.

L’indice Ftse Mib di Piazza Affari mostra un andamento ancora cauto, ma è ancora in evidenza il titolo della banca Banco BPM nata dalla fusione tra BP e BPM. Le quotazioni, che hanno fatto il loro debutto a Piazza Affari nella prima sessione del 2017, lo scorso 2 gennaio, salgono beneficiando del giudizio di DBRS, che ha assegnato un rating di lungo periodo a “BBB-low” e pari a “R-2 middle nel breve periodo, comunque nella fascia di investment grade. Molto bene anche FCA dopo la nota di Goldman-Sachs

