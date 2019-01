Mercati freddati da batosta commerciale Cina

Il calo più accentuato degli ultimi due anni per le esportazioni cinesi a dicembre ha diffuso un certo panico sui mercati finanziari, alimentando i timori di una frenata dell’economia mondiale. I dati (-4,4% nell’ultimo mese del 2018) mostrano inoltre come le politiche di chiusura di Donald Trump non stanno funzionando come l’amministrazione Usa vorrebbe, dal momento che il surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti ha toccato i massimi dell’anno.

La settimana è ricca di tanti altri appuntamenti chiave: sul fronte macro oggi occhio anche ai dati sulla produzione industriale in area euro. Martedì 15 gennaio sarà il momento della verità per la Germania. L’attenzione degli operatori si concentrerà infatti sul Pil tedesco dopo che le ultime statistiche macro hanno mandato un campanello d’allarme su una frenata dell’attività, facendo presagire persino a una recessione tecnica a fine 2018.

Giovedì 17 gennaio è invece il turno delle cifre sull’inflazione in Eurozona. In ambito di politica monetaria, martedì il presidente della Bce Mario Draghi prende parte alla sessione plenaria del Parlamento europeo per il 20esimo anniversario dell’euro. Dal punto di vista delle notizie societarie, il consiglio di Telecom Italia dovrà decidere la data dell’assemblea per la nomina dei revisori e la sostituzione di cinque amministratori richiesta da Vivendi, il socio francese tornato alla ribalta per chiedere che il tutto si svolga il 15 febbraio.