Mercati: focus su G20 e banche centrali. Bond, qualcosa si è rotto

Nel giorno che sancisce lo storico primo incontro dal vivo tra i nemici-amici Donald Trump e Vladimir Putin, al G20 di Amburgo, i mercati finanziari non si fanno distrarre dalle notizie di politica estera e si concentrano piuttosto sul rapporto occupazionale Usa migliore del previsto e sulle prossime mosse delle banche centrali. I Bond europei attraversano un momento molto difficile sui mercati finanziari. Le prospettive di un atteggiamento più aggressivo da parte delle autorità di politica monetaria di Usa, Eurozona e Regno Unito stanno spingendo al rialzo i tassi di interesse e schiacciando i prezzi dei titoli a reddito fisso. A influire negativamente sui prezzi sono state anche le pubblicazioni dei verbali di Fed e Bce.

Se le vendite di Bond sono scaturite ieri lo si deve anche, secondo gli analisti, all’andamento delle aste di debito governativo spagnole e francesi, che hanno riscontrato una domanda deludente in attesa dell’emissione italiana. Ma l’attenzione degli investitori è più che altro rivolta alle politiche monetarie delle banche centrali. Da una parte si teme che la Federal Reserve acceleri il ciclo di aumento dei tassi di interesse e infatti anche i titoli di Stato Usa e canadesi hanno visto un rialzo dei rendimenti, di almeno cinque punti base. Ci si attende un’altra stretta monetaria quest’anno e a settembre una riduzione, seppure contenuta, del bilancio ‘monstre’ da $4.500 miliardi.

Ma l’attesa è soprattutto per quello che farà la Bce e agli ulteriori segnali che potrebbe dare di una possibile riduzione del programma straordinario di acquisto di Bond europei. I problemi non riguardano soltanto l’Europa, come si è visto. Persino una devota rialzista dei Bond per 10 anni come la banca Nomura ha assunto una posizione corta sui Treasuries Usa. Grandi gestori come Gundlach e Dalio hanno, rispettivamente, dato l’ordine di ritirata dai Bond e sancito “l’inizio di una nuova epoca”.

