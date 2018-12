Mercati festeggiano “compromesso storico” tra governo e Ue sulla manovra

Il compromesso tra governo italiano e autorità europee sulla manovra finanziaria 2019 non poteva arrivare in un momento migliore. Proprio in giornata, infatti, si riunisce la Bce nell’ultima riunione dell’anno durante la quale verrà messa definitivamente la parola fine al programma di acquisto di Bond che molto ha aiutato a tenere alta la fiducia degli operatori di mercato nel debito emesso dall’Italia e dagli altri Stati dell’area periferica europea.

Molto richiesti i Btp, con lo spread con la Germania che scende in area 270 punti base e il rendimento dei titoli di stato biennali in netto calo. Il tasso decennale è sceso sotto il 3% per la prima volta da settembre. Impennata conseguente delle banche in Borsa: +2,9% per Unicredit e +2,75% per l’altra big Intesa Sanpaolo. Ieri, complici i segnali di distensione nella guerra commerciale sino americana, Wall Street ha chiuso in rialzo ma ben al di sotto dei massimi di seduta.