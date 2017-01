Protagonista della sessione odierna, a Piazza Affari, sarà ancora la performance del titolo FCA, dopo che la scorsa settimana l’EPA, agenzia per la protezione dell’ambiente, ha accusato il colosso guidato da Sergio Marchionne di aver truccato i test per monitorare le emissioni dei motori diesel, attraverso il ricorso a software volti a tale scopo. Dopo che il dossier è stato aperto anche dal dipartimento della Giustizia Usa, che vuole vederci chiaro, ora è la Germania che dà filo da torcere a Sergio Marchionne, auspicando il ritiro dei modelli di auto interessati rivolgendosi direttamente all’Unione europea. Lo scontro diventa politico, e vede contrapposti da un lato l’Italia, dall’altro la Germania, a sua volta colpita neanche due anni fa dallo scandalo Volkswagen.

Sui mercati in generale e, in particolare, su quello del Le trimestrali di forex, la sterlina scivola verso nuovi minimi storici, dopo che il Sunday Times ha riportato che il premier britannico Theresa May si prepara a rinunciare al mantenimento dei rapporti di libero scambio con gli altri paesi Ue, pur di avere totale libertà nella gestione dell’ immigrazione nella fase post voto Brexit.

Riguardo agli altri listini azionari. male soprattutto in Cina lo Shenzhen Composite Index, sceso al ritmo più forte in 10 mesi. Male anche Tokyo, Hong Kong e Seoul, che hanno ceduto mezzo punto percentuale circa.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.