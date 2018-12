Mercati europei in rosso: paura che l’economia si fermi in Cina

Tutte le principali piazze dell’azionario europeo scambiano in ribasso, replicando l’andamento già visto in Asia, con l’indice Hang Seng che ha perso l’1,7% e il Nikkei il 2%. Gli investitori sono innervosisti dai dati macro pubblicati in Cina, che hanno evidenziato un rallentamento delle vendite al dettaglio. Il tasso di crescita è stato il più basso in 15 anni di tempo a novembre, e questo alimenta le paure di una frenata della seconda economia al mondo.

A livello settoriale, i titoli delle case automobilistiche pagano i dati deludenti di novembre sulle immatricolazioni (vedi grafico con andamento giornaliero in Borsa). Il mese scorso ha visto una flessione degli acquisti di vetture dell’8%. Si tratta del terzo mese di contrazioni consecutivo dopo il -7,3% di ottobre e il -23,5% di settembre. A pesare sul comparto sono il calo della fiducia dei consumatori e i nuovi test sulle emissioni inquinanti introdotti proprio a settembre.