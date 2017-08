Mercati dubitano di Trump, arrivano spenti a test banche centrali

Questa settimana potrebbe essere la volta buona. Gli investitori sempre più disaffezionati dall’azionario – sono stati disinvestiti 1,3 miliardi di dollari dai fondi azionari nella settimana conclusasi il 16 agosto – potrebbero dare il via alle vendite sui mercati, in particolare per via dell’incertezza legata alla politica interna americana e alle politiche monetarie. L’agenda dell’amministrazione Trump, che avrebbe dovuto essere caratterizzata da misure pro crescita e pro aziende, è sempre più in discussione dopo l’ennesimo rimpasto in seno al governo. Lo stratega Steve Bannon, tra i principali artefici della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa, è stato allontanato dopo la gestione disastrosa delle violenze di Charlottesville.

Le turbolenze a Washington D.C. e le difficoltà incontrate nell’ottenre l’approvazione del Congresso alle misure proposte, fanno capire che Trump farà fatica a varare i grandi piani di taglio fiscale e di maxi investimento nelle infrastrutture. A Jackson Hole in settimana si riuniscono i principali banchieri al mondo, tra cui Janet Yellen e Mario Draghi. Il tutto mentre dal fronte geopolitico gli attentati in Spagna e le minacce di un conflitto nucleare tra la Corea del Nord e il mondo occidentale continuano a pesare sul sentiment dei mercati. La Borsa giapponese ha perso lo 0,44%, scendendo dai livelli più alti da fine gennaio. Sul Forex l’euro è debole nei confronti del dollaro ($1,1744), mentre tra i mercati delle materie prime, il petrolio cala e l’oro sale.