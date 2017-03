Mercati credono in bazooka fiscale Trump. Bce: stress test per choc tassi

Mercati rassicurati in generale dalle dichiarazioni che il presidente Usa Donald Trump ha proferito nel suo tanto atteso intervento al Congresso. Focus sulla “riforma fiscale storica” a cui il suo team economico starebbe lavorando, “che ridurrà le tasse sulle nostre aziende, permettendo loro di competere e di prosperare ovunque e con chiunque”. Trump ha garantito anche “un massiccio calo delle tasse per la classe media”. In teoria, Trump sta tenendo fede alle promesse lanciate nei giorni della campagna elettorale, in cui Trump aveva preannunciato l’avvento di una nuova era caratterizzata da un aumento delle spese per le infrastrutture e da poderosi tagli alle tasse.

A questo punto, secondo quanto commenta Ryuta Otsuka, strategist presso Toyo Securities a Tokyo, “gli investitori si sentono sollevati” e l’attenzione si sposta alla Fed (dopo le recenti dichiarazioni di alcuni funzionari della Banca centrale Usa), con lo yen che si sta già indebolendo”. La probabilità di un aumento dei tassi a marzo sono salite al 60%.

Intanto sul fronte europeo, occhio alle dichiarazioni che sono arrivate dalla Bce, che ha reso noto cheb lancerà stress test sulle principali banche dell’Eurozona per accertarne la solidità in caso di choc dei tassi (sia al rialzo che al ribasso), e che precisa allo stesso tempo che non avrebbe intenzione di modificare il capitale che richiede agli istituti.

