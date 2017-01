Borsa Milano migliora con May. Boom sterlina, dollaro KO dopo Trump

Dopo la caccia ai beni rifugio, che si è tradotta nei corposi guadagni di asset finanziari considerati sicuri, come yen e oro, sui mercati azionari torna, con cautela, la propensione agli acquisti. Il discorso del premier britannico Theresa May, pur confermando la volontà di uscire dal mercato unico dell’Unione europea, ha avuto toni meno perentori di quanto gli investitori temessero. Soprattutto, si guarda alla dichiarazione con cui May ha confermato che il Parlamento UK voterà in ogni caso su un eventuale accordo tra le controparti. Lo spauracchio Brexit torna a fare meno paura e la conseguenza è il balzo della sterlina, che segna nei confronti del dollaro un balzo superiore a +2%.

Acquisti anche sui Treasuries mentre i futures sugli indici azionari Usa sono scesi insieme all’azionario asiatico. Sotto tono anche i principali indici di Borsa europei. In particolare lo yen ha continuano la fase rialzista più duratura dalla corsa legata alla paura della Brexit dello scorso anno, trascinando così al ribasso l’indice azionario giapponese Topix, che ha sofferto la perdita peggiore da novembre.

Anche la sterlina rimane osservata speciale, in attesa del discorso del premier britannico Theresa May che potrebbe annunciare che il Regno Unito è disposto a rinunciare all’accesso al mercato unico e a tentare nuovi rapporti commerciali all’interno dell’ Unione europea.

Sul Ftse Mib di Piazza Affari, focus sul calo di Mediaset -con l’appeal speculativo che si smorza dopo che la nota con cui Agcom ferma Vivendi e sul trend di FCA, al centro dello scontro tra la Germania e l’Italia sulla gestione del caso emissioni. Al momento, il titolo beneficia degli ottimi risultati sulle immatricolazioni in Europa, che hanno confermato ancora una volta come il colosso dell’auto stia facendo meglio del mercato.

