Mercati cauti, tra i market mover Pil Cina e Deutsche Bank

Aumento di capitale di Deutsche Bank, dopo le voci che avevano colpito il titolo lo scorso venerdì e le nozze ufficiali tra Psa-Peugeot e Opel (divisione europea di GM), per un valore di 2,2 miliardi di euro. Questi tra i market mover più importanti della sessione odierna. Altri fattori che stanno incidendo sul sentiment degli operatori, sono il lancio di quattro missili balistici da parte della Corea del Nord, che hanno depresso l’indice Nikkei della borsa di Tokyo, l’attesa per il rialzo dei tassi da parte della Fed dato ormai quasi per certo, e il target di crescita per il 2017 fissato dalle autorità cinesi, che certifica una fase di rallentamento. L’obietto di prezzi al consumo della Cina è stato fissato a +6,5%, minimo in 25 anni. Tornando a Deutsche Bank, il colosso bancario tedesco ha deciso di lanciare un aumento di capitale del valore di 8 miliardi di euro.

Tokyo a parte, l’indice MSCI dell’area Asia-Pacifico ha chiuso comunque in territorio positivo, salendo dello 0,4%, grazie agli acquisti che hanno interessato gli altri listini asiatici.

Sui mercati azionari, c’è una maggiore cautela. Masahi Murata, senior strategist del mercato del forex presso Brown Brothers Harriman, sottolinea come “ci siano preoccupazioni sul fatto che Donald Trump possa non essere in grado di varare i suoi piani di spesa, considerato il ritardo nella nomina di membri principali del suo staff. E’ possibile che il budget del prossimo anno rifletta con difficoltà la sua agenda”, dunque le sue promesse di una manovra fiscale caratterizzata da un taglio enorme delle tasse.

Petrolio sotto pressione, sia per le indicazioni poco confortanti che arrivano dalla Cina che sulla scia di timori sulla reale disponibilità della Russia di unirsi a un accordo globale per ridurre la produzione.

Ancora vendite sull’prezzi al consumo, che la scorsa settimana ha sofferto la performance peggiore dell’anno, con un calo -1,8%.

Sul valutario, le tensioni geopolitiche con la Corea del Nord si sono tradotte in un apprezzamento dello yen, considerato valuta rifugio.

