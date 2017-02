Mercati cauti, emorragia capitali Cina spaventa il mondo

Azionario globale cauto: gli investitori di tutto il mondo attendono ulteriori dettagli sulle manovre di politica fiscale espansiva che l’amministrazione Trump si appresterebbe a varare. Allo stesso tempo, i dati macro indicano come il ritmo di crescita dell’inflazione sia diverso tra le economie dei paesi avanzati. L’indice di riferimento dell’azionario globale, MSCI All-World Country Index, viaggia a un valore di poco inferiore -appena -2% – rispetto al record testato nel 2015. Preoccupazioni in Cina, per il crollo delle riserve in valuta estera, che a gennaio, per la prima volta in quasi sei anni, sono scese sotto la soglia di $3 trilioni, a dispetto dei controlli sui capitali lanciati dalle autorità.

Così a Bloomberg Alan Richardson, investment manager presso Samsung Asset Management, a Hong Kong:

“E’ probabile che il mercato continui a muoversi lateralmente fino a quando non ci sarà maggior chiarezza sulle politiche di Donald Trump. Il margine di rialzo dei prezzi del petrolio è frenato dai rischi provenienti dal lato dell’offerta, ed è improbabile assistere a forti utili nel settore energetico”.

Piazza Affari rimane ostaggio delle banche e dello spread. Mentre i fari sono puntati sempre su UniCredit, alle prese con l’aumento di capitale più grande della storia in Italia, l’attenzione oggi sarà rivolta anche alla performance del titolo Azimut Holding: parte oggi infatti il piano di buyback sul 13% del capitale della società.

Sul forex, l’euro rimane sotto pressione, scontando i timori sull’esito delle elezioni che si terranno in diversi paesi nel 2017; yen in rialzo dopo che la Bank of Japan ha acquistato bond con scadenza tra 5 e 10 anni; gli investitori, nonostante gli acquisti, manifestano dubbi sulla durata del piano massiccio di Quantitative-easing lanciato dal governatore Haruhiko Kuroda. Il Nikkei della borsa di Tokyo ha chiuso in territorio positivo.

