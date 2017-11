Mercati: Borse a fasi alterne, Bond rischiano “effetto catapulta”

Le Borse scambiano in rialzo in seduta, favorite dai dati convincenti sul Pil di Francia, Austria e altri paesi dell’area euro. Quelle asiatiche, invece, sono favorite dalla strategia sempre molto accomodante della Banca centrale giapponese. Sul Forex, se c’è una valuta che resterà debole è lo yen, secondo gli analisti di Nomura, in quanto avrà modo di approfittare dalla strategia di espansione monetaria della Banca del Giappone. Al contrario delle altre banche centrali, quella guidata da Kuroda non ha fretta di avviare una normalizzazione delle sue politiche monetarie.

Gli analisti di Nomura hanno inoltre avvertito dei rischi di un “effetto catapulta” questa settimana sui mercati obbligazionari, per via dei tanti eventi importanti attesi in settimana, tra cui la nomina del nuovo presidente della Fed – prevista giovedì 2 novembre, e il rapporto occupazionale governativo americano di venerdì. Intanto le indiscrezioni circa un piano graduale di riforma fiscale in Usa hanno messo un freno a Wall Street.

“I trader devono stare attenti al rischio catapulta che potrebbe improvvisamente spingere i rendimenti obbligazionari in rialzo”, scrive in una nota la banca giapponese. Gli analisti tecnici hanno osservato come i grafici del rendimento decennale di riferimento dei Bond Usa suggeriscono che potrebbe aprirsi una fase rialzista per i tassi e ribassista per i prezzi. Presto potrebbe infatti formarsi una figura tecnica a “croce dorata”.

Lasciate qui commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli operativi, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti sulle Borse li trovate nel LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.