Spread scende, Borse salgono: il rischio resta il fattore dominante

Bel balzo dell’azionario asiatico e scatto in avanti anche per le Borse europee all’inizio dell’ultima settimana di novembre. In Asia l’indice Hang Seng fa segnare un progresso di più di un punto e mezzo percentuale mentre il Nikkei giapponese guadagna lo 0,7%. Anche l’andamento in Usa è positivo. Le concessioni che l’Italia si dice pronta a fare sul deficit per venire incontro alle posizioni di Bruxelles ed evitare lo scontro frontale sulla manovra finanziaria (e una costosa procedura di infrazione), aiutano il sentiment di mercato.

Il ritorno dell’appetito per il rischio si fa sentire anche sull’obbligazionario e sul valutario. Lo Spread di rendimento tra Btp e Bund scende in area 300 punti base, mentre il dollaro australiano e neozelandese sono richiesti. I Btp italiani proseguono la loro corsa, con il rendimento decennale che è sceso di 21 punti base ai minimi di due mesi. Sempre sul Forex, il cross dollaro yen scambia a 113,25 in concomitanza con l’apertura delle piazze finanziarie europee. La divisa canadese, nel frattempo, trae beneficio dal rimbalzo del petrolio (+1%) dopo il periodo assolutamente da dimenticare delle ultime due settimane che si è chiuso con un “venerdì nero”.