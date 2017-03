Mercati, Bond pagano caro titubanza di Draghi

Non è bastato l’accenno di Draghi a una minore urgenza di varare piani di allentamento straordinario per sostenere i prezzi al consumo: l’euro ha perso lo slancio mostrato ieri sul dollaro americano, come gli analisti peraltro avevano anticipato. Draghi ha cantato vittoria, dichiarando sconfitta l’inflazione e lodando l’efficacia delle sue misure. Ma questo non è bastato per sostenere la moneta unica a lungo, anche perché tra cinque giorni la Federal Reserve alzerà i tassi di interesse, ampliando ancora di più le divergenze di politica monetaria tra Usa ed Eurozona.

Sempre sul valutario l’indebolimento dello yen ha aiutato la Borsa di Tokyo. Ma gli osservati speciali di giornata sono i Bond, che vengono punti dalle dichiarazioni del presidente della Bce sul mantenimento del Quantitative Easing. Nonostante il balzo dell’inflazione visto a febbraio e la revisione al rialzo delle stime sui prezzi al consumo, prima della riunione di luglio non si parlerà di tapering. Petrolio ancora sotto i 50 dollari al barile in Usa dopo aver bucato anche i 49 dollari ieri.

Lasciate qui sotto commenti, news e rumor dalle sale operative, consigli, strategie di investimento, le vostre esperienze e tutto quello che vi passa per la testa. Tutti gli aggiornamenti di borsa sul LIVE BLOG (SOTTO), con flash di notizie e grafici.