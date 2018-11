Mercati, banche italiane sotto pressione dopo gli stress test

Nonostante la performance buona negli ultimi stress test dell’Eba, i titoli delle banche italiane perdono terreno in Borsa con Banco BPM e Intesa Sanpaolo (la banca meglio classificata, che cedono l’1,5% circa in avvio di seduta. La terza banca d’Italia, Banco BPM, ha fallito gli esami ed è dunque facilmente comprensibile, visto anche il contesto di incertezza intorno al braccio di ferro tra governo italiano e Commissione Ue sul bilancio, la reazione degli investitori.

Quanto a Intesa Sanpaolo, la prima banca del paese per capitalizzazione di mercato, non è troppo chiaro perché le azioni siano vendute. Anche la seconda big italiana, UniCredit, arretra malgrado la performance positiva nei test. Non va molto meglio all’altra banca esaminata dall’Eba, UBI Banca, che cede l’1,4% a Piazza Affari.