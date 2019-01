Mercati azionari: i rischi per il 2019

Dopo un anno inaspettatamente brutto per il mercato azionario, gli investitori sono alla ricerca di indizi su ciò che porterà il 2019. Parlando di Wall Street, la speranza è che l’economia degli Stati Uniti sia solida, che le recenti vendite si esauriscano e che le azioni riprendano la loro ascesa record.

Ma qualcosa potrebbe tuttavia andare storto. Le forze che hanno spinto l’indice S & P 500 in calo del 6,2 percento nel 2018 sono sempre presenti. L’economia per quanto in corsa, sembra aver perso vigore.

La guerra commerciale americana con la Cina continua e i giganti della tecnologia che dominano il mercato azionario sono sottoposti a un’attenta valutazione delle loro pratiche commerciali.

Non solo. Il presidente Usa Donald Trump continua ad attaccare la Federal Reserve e gli aumenti dei tassi di interesse della banca centrale, che a suo parere, rappresentano un rischio per i profitti delle imprese e l’appetito degli investitori per le azioni.

Mentre gli investitori cercano di valutare la gravità di questi rischi, le azioni potrebbero sbandare in diverse direzioni a ogni nuovo evento.

“La situazione potrebbe peggiorare prima che migliori”, ha detto James Paulsen, capo degli investimenti stratega presso la società di ricerche Leuthold Group, anticipando un proseguimento della fase rialzista.

Non tutti la pensano così. Tra gli analisti, c’è chi anticipa per il 2019, perdite fino al 20%.

Come comportarsi in questa situazione? Secondo quanto scrive James Clunie, gestore del fondo Jupiter Global Absolute Return, Jupiter AM, in un report odierno: