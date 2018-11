Mercati ansiosi nel giorno del referendum su Trump: news e andamento in diretta

I mercati azionari europei sono incerti in seduta con gli investitori ansiosi per tutta una serie di fattori tra cui la decisione di politica monetaria della Federal Reserve, il braccio di ferro tra Ue e governo italiano sul Legge di bilancio, la Brexit e la guerra commerciale. L’attendismo dovrebbe avere la meglio anche oggi, nel giorno delle elezioni di metà mandato americane che vanno interpretate come un referendum sull’operato del presidente Usa Donald Trump.

Il voto da cui i Democratici sembrano destinati a uscire rafforzati, potrebbe cambiare l’agenda politico economica della prima potenza economica al mondo e anche l’andamento dei mercati finanziari. Sul fronte valutario, l’euro si rafforza sul dollaro portandosi sopra quota $1,14. In ambito societario, gli occhi sono tuttora puntati su un’altra serie di trimestrali. Lato macro economico, in calendario ci sono gli indici PMI stilati da Markit per i paesi membri dell’Eurozona.