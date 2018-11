Mercati, rimbalzo soffocato da Fed e dubbi Italia

Gli annunci della Fed pesano sui mercati azionari asiatici ed europei, che a parte le notizie societarie, si concentrano sulle novità provenienti dal fronte politico più che economico. In un contesto in cui i fondamentali economici sembrano passati in secondo piano, gli investitori seguono da vicino i nuovi sviluppi in Italia, dove il governo giallo verde ha risposto seccato alle critiche della Commissione Ue sulle stime sul Pil contenute nella legge di bilancio e ritenute troppo ottimiste.

Ieri la Fed ha deciso come da attese di mantenere invariati i tassi di interesse e ha aggiunto che prevede “ulteriori aumenti graduali” del costo del denaro. La dichiarazione ha messo sotto pressione i titoli azionari. Una stretta monetaria di solito ha un effetto negativo sulle contrattazioni di Borsa, perché per gli investitori significa che le aziende quotate avranno un margine di manovra più ristretto per alzare i dividendi.

L’organo esecutivo dell’UE ha le stime dell’Italia sul Pil non sono in linea con le sue previsioni e il rapporto tra deficit e Pil salirà al 2,9%. Il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno incontrerà il ministro delle Finanze Giovanni Tria alle 12.30 odierne. Nel frattempo sul fronte Brexit qualcosa si muove. Il governo May si riunisce nel fine settimana per una serie di riunioni chiave. Il presidente del Consigli Europeo Donald Tusk spera che si possa trovare un’intesa nel giro dei prossimi giorni.